Per Olivier Giroud questa potrebbe essere un'altra stagione nella quale lo spazio in campo nel Chelsea potrebbe essere poco. Ciononostante, il centravanti francese non ha preoccupazioni particolari, come spiega a RMC Sport: "Gioco in un top club, c'è concorrenza e bisogna sempre dare il meglio di se stessi. Nella Supercoppa Europea ho iniziato da titolare, quindi è toccato a Tammy Abraham. È bello avere tante soluzioni, la Premier è lunga e difficile, ci sono molte partite da giocare se consideriamo anche le due coppe nazionali e la Champions. Non sono preoccupato: ci saranno un sacco di occasioni per giocare, io devo solo mantenermi in forma ed esibirmi bene".