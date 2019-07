Chelsea, Giroud: "Il cambio di allenatore azzererà le gerarchie"

© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato a L'Equipe della prossima stagione: "L'anno scorso ci sono stati degli alti e bassi ma la cosa principale per me è stata quella di mostrarmi sempre determinato. Sono contento della mia stagione. Vincere una coppa europea dopo la Coppa del Mondo è qualcosa di straordinario. Mi sento bene qui. Ora arriverà un altro allenatore e le gerarchie verranno azzerate. Abbiamo perso il nostro miglior giocatore ma non mi preoccupo".