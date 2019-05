Chelsea, Giroud in scadenza: c'è il Nizza sulle sue tracce

© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud è approdato in finale d'Europa League con il suo Chelsea, ma il suo futuro non è ancora chiaro. L'attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza a giugno, malgrado un'opzione per un altro anno. Stando a quanto riportato da Footmercato, sulle tracce del francese c'è il Nizza, che spera di prelevarlo a parametro zero, offrendo un progetto serio, da protagonista, al calciatore, autore di 12 gol in 43 partite quest'anno.