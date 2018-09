Chelsea, Giroud non chiude nessuna porta sul futuro: "Tutto è possibile"

© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud è stato negli ultimi giorni dello scorso calciomercato un obiettivo sensibile dell'Olympique Marsiglia. Che potrebbe pure riprovarci. Anche perché il centravanti del Chelsea, nel corso di un'intervista realizzata per TeleFoot, non ha escluso alcuno scenario per quanto riguarda il suo futuro: "Ho ancora un anno rimanente di contratto, e in più c'è anche un'opzione per prolungare di un altro. Tutto dipenderà da come va questa stagione. Non voglio escludere nessuna possibilità, ma vedremo più avanti", ha dichiarato il fresco campione del mondo di Russia 2018.