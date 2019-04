© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud non ha nascosto il suo malumore per lo status di riserva: "Sono molto frustrato quando non sono in campo, ma non voglio mostrarlo. Non sono felice di essere una riserva. Ecco perché ho detto che la prossima stagione avrò bisogno di giocare in un ruolo più importante". 32 anni, Giroud ammette di avere già ricevuto altre offerte: "Sì ne ho avute ma non le dico. La priorità è il Chelsea".