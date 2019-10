© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud può tornare in patria. L'attaccante francese, chiuso al Chelsea dall'exploit del giovane Tammy Abraham, è stato contattato in queste ore dall'Olympique Lione e starebbe riflettendo sull'addio a gennaio. L'ex Arsenal ha segnato un solo gol in sei presenze finora. Lo riporta Football London.