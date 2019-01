Chelsea, Giroud rifiuta offerta faraonica dalla Cina

© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud ha detto no alla Cina. L'attaccante francese del Chelsea avrebbe rifiutato una proposta indecente del Dalian Yifang, che gli offriva un contratto pluriennale a quasi 10 milioni di euro a stagione di ingaggio. Ma Giroud si trova bene in Inghilterra, dove vive da ormai sei anni e mezzo, e non ha ancora voglia di trasferirsi in un campionato meno competitivo. Lo riporta L'Equipe.