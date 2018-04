Chelsea, Giroud: "Rimonta di personalità, tutto è possibile nel calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande rimonta del Chelsea che sotto di due reti col Southampton è riuscito a trionfare 3-2 con la doppietta di Olivier Giroud. Il francese, entrato nella ripresa al posto di Morata, dopo la gara ha detto: "L'inizio del match non era quello che volevamo, ma nel calcio hai sempre la possibilità di rimediare, quindi abbiamo dimostrato grande personalità e spirito di squadra. Nel calcio hai sempre bisogno di metterti in discussione, ho avuto qualche difficoltà nella mia carriera, provo a tornare più forte ed è successo oggi, sono contento per me e per il team. Finché è matematicamente possibile, crediamo di poter raggiungere i primi quattro posti: pensiamo gara dopo gara, abbiamo cinque o sei finali da giocare e dopo vedremo".