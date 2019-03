Chelsea, Giroud: "Sarri ci ha detto di ammazzare l'incontro"

TMW - Udinese, in arrivo l’agente di De Paul: la situazione

Rodrigo De Paul e il futuro, giorni importanti. La prossima settimana arriverà in Europa l’agente Leandro Pereiro. Il procuratore di De Paul raccoglierà le manifestazioni di interesse da parte dei vari club. In Italia ci sono Milan, Inter e Napoli. Ma l’argentino piace anche in Inghilterra....