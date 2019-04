Chelsea, Giroud senza spazio e in scadenza: sondaggio del Bordeaux

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sondaggio del Bordeaux per Olivier Giroud. Come riporta L'Equipe, infatti, il club francese vorrebbe convincere l'attaccante a tornare in patria già durante la prossima estate. L'ex Arsenal vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno, ma i Blues vantano un'opzione per rinnovarglielo per un'altra stagione.