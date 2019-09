© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha aperto a un possibile futuro negli Stati Uniti una volta conclusa l'esperienza al Chelsea: "Per mia famiglia che parla inglese sarebbe interessante - ha dichiarato a RMC Sport in Francia - Quando? Non lo so, ma sarei aperto all'idea di una sfida di questo tipo per chiudere la carriera".