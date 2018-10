Chelsea, Hazard: "Ci divertiamo a giocare bene, troppo presto per il titolo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo per 3-0 arrivato in casa del Southampton, la stella del Chelsea Eden Hazard ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Ci divertiamo a giocare bene e segnare gol. Il primo tempo non è stato così facile, hanno sbagliati grandi occasioni e poi abbiamo avuto un po' di fortuna per il nostro primo gol, ma abbiamo controllato la partita nella ripresa. Stiamo giocando un buon calcio e vogliamo continuare a farlo, non penso a obiettivi personali, sono felice finché vinciamo, forse ho bisogno di pensarci, alcune persone pensano solo agli obiettivi personali. La Premier? È troppo presto per pensare al titolo, sappiamo che è difficile vincere, ma è bello essere lassù".