Chelsea, Hazard: "Daremo tutto per provare a finire tra le prime quattro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Chelsea che battendo 1-0 il Liverpool ha riaperto il discorso Champions League. Dopo la gara Hazard infatti ha detto: "Risultato fondamentale, è una grande vittoria, quindi possiamo ancora provare a finire tra le prime quattro alla fine della stagione. Vogliamo qualcosa di grande in questa stagione, quindi quando vinci gare come questo è buono per tutta la squadra. Se vinceremo le nostre ultime due partite penso che riusciremo a chiudere tra le prime quattro, non è nelle nostre mani, ma daremo tutto".