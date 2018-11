Chelsea, Hazard dribbla domande sul rinnovo: "Ora mi sto divertendo"

© foto di Imago/Image Sport

Vietato pensare al rinnovo per Eden Hazard, attaccante del Chelsea che risponde alle domande in materia dribblando l'argomento: "Mi sto divertendo, come ho sempre fatto in questi sette anni al Chelsea. Quando sono sul campo cerco di dare felicità, a me e ai tifosi che guardano la partita. Al momento, stiamo facendo tutti bene e per questo sto facendo bene anche io".

Sulla condizione.

"Credetemi, dopo il mondiale sono stanco. Però penso di essere in una buona forma, l'anno scorso sono stato fuori per tre mesi per infortunio e per questo ora sto bene".