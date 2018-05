Chelsea, Hazard: "Futuro? Servono rinforzi, voglio vincere la Premier"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard felice al Chelsea ma in attesa di rinforzi. Si possono riassumere così le parole dell'attaccante belga - riportate da Sky Sports UK - sul quale continuano a rincorrersi le voci sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2020: "Sono in attesa dell'arrivo di nuovi giocatori per la prossima stagione. Servono elementi di spessore perché la mia intenzione è quella di tornare a vincere la Premier League. Ecco perché mi sto prendendo del tempo per valutare bene cosa fare. Una cosa però è certa, sono felice di stare qua".