Chelsea, Hazard: "Il Real è forte e Zidane è magico, ma sto bene qui"

Eden Hazard, fantasista del Chelsea, è stato intervistato dai microfoni di Marca, a cui ha parlato del suo presente e del suo futuro: "Sono pronto, spero. Sono in buone condizioni. Posso migliorare, i più grandi giocatori puntano a migliorarsi perché il calcio è in evoluzione. Posso segnare di più e fare più assist. Non so se il Chelsea sia più forte quest'anno, lo vedremo alla fine della stagione. Abbiamo vinto l'ultimo campionato e puntiamo a ripeterci, anche se abbiamo perso giocatori importanti, che però sono stati rimpiazzati bene. Ci sono 6-7 squadre che possono conquistare la Premier. Conte è un ottimo allenatore, lo conoscono tutti: ha grande esperienza, in partita è sempre concentrato e gli piace lavorare duro. Queste sono le chiavi del successo. La Champions è un torneo speciale ed è un trofeo che mi manca; mi piacerebbe giocare una finale e vincerla. In questo momento il Real Madrid è la squadra da battere, ha vinto tutto e ha una rosa eccezionale e un grande allenatore. Zidane è stato un grande calciatore e ora sta dimostrando di essere un grande tecnico, è magico. Se pensi al calcio, pensi a lui. Per il momento sto bene al Chelsea, gioco in una squadra fantastica. Mi piacerebbe, un giorno, disputare il campionato spagnolo".