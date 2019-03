Chelsea, Hazard: "Io al Real Madrid? Nulla di vero, penso alla Nazionale"

© foto di Imago/Image Sport

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'interesse del Real Madrid per Eden Hazard e pare che un accordo tra le parti per l'approdo del belga in Spagna sia molto vicino. Tuttavia dal ritiro del Belgio il diretto interessato ha negato tutte le voci di mercato: "Non c'è nulla di vero in queste voci. Sono concentrato solo sulla partita di domani contro Cipro. Questo è tutto ciò a cui sto pensando".