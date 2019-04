© foto di Insidefoto/Image Sport

Eden Hazard, attaccante del Chelsea, parla così in una intervista riportata dal Guardian riguardo il futuro del club e il suo piazzamento in campionato: "La gente non considera il Chelsea come una delle pretendenti per i primi quattro posti e la cosa mi piace. Pensiamo a partita dopo partita, abbiamo sfide difficili davanti contro Liverpool e Manchester United, ma il Chelsea è una squadra al top. Ci piace pensare alle sfide che abbiamo avanti, perché vogliamo entrare nella top four. Tottenham? Grande squadra, il nuovo stadio sarà utile a tutto il movimento. Ma alla fine dei conti, il Chelsea ha vinto tanto in questi anni, loro no. Speriamo che questa tradizione continui".