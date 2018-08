Chelsea, Hazard: "Non ci arrendiamo mai, buona prestazione"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo per 2-1 conquistato in casa del Newcastle, il numero 10 del Chelsea Eden Hazard ha detto: "Tutti pensavano di pareggiare quando invece abbiamo segnato, ma noi siamo il Chelsea e non ci arrendiamo mai. Abbiamo fatto bene, creato molte occasioni e meritavamo di vincere, mi sento stanco stasera,tutta la squadra è stanca ma abbiamo conquistato i tre punti".