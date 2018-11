Chelsea, Hazard: "Non puntiamo al titolo ma a entrare in Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eden Hazard, fantasista del Chelsea, ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Tottenham anche degli obiettivi stagionali della squadra di Sarri: "Puntiamo a terminare la stagione tra le prime quattro e non a essere campioni. Sappiamo che il Man City non è troppo distante per qualità, ma adesso è migliore di noi. Sono migliori di noi nel possesso della palla, nella costruzione delle azioni offensive, forse anche in difesa. Poi hanno tanti top player".