Chelsea, Hazard: "Sarri tira fuori il meglio di noi. Rinnovo? Niente firma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard, esterno del Chelsea, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport partendo dallo splendido gol realizzato contro il Liverpool in Carabao Cup mercoledì sera: "È uno dei più belli in assoluto, ma non è l’unico. Questo però è speciale perché l’ho segnato all’Anfield, contro una squadra forte come il Liverpool. Aveva vinto sempre prima di questa gara di Coppa di Lega, era la favorita anche nella sfida contro di noi. Quando mi hanno passato il pallone, ho pensato solo a fare gol. Volevo evitare a tutti i costi di giocarmi la qualificazione ai rigori. Cosa è cambiato con Sarri? Lo vedete sul campo. Abbiamo giocatori nuovi, gente che ama gestire il pallone. Facciamo più possesso rispetto al passato e gli attaccanti traggono beneficio da questa nuova filosofia. Più possesso significa avere maggiori possibilità di creare occasioni, di dribblare l’avversario, di tirare in porta. Sarri è un allenatore che ama la gestione del pallone e questo marca la differenza, ma poi è italiano e quindi anche con lui, come ai tempi di Conte, gli allenamenti sono duri e impegnativi. Sarri sa estrarre fuori il meglio di noi, evidentemente. Non voglio mancare di rispetto nei confronti di Roberto Martinez, ma quando la sua missione con la nostra nazionale sarà conclusa, il Belgio potrebbe pensare a Sarri per sostituirlo. I risultati mi sembrano ottimi. Rinnovo? Non ho firmato nessun contratto e non ci sono novità".