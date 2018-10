Chelsea, Hazard sicuro: "Il Real Madrid? Con Sarri sto bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista rilascia a HNL, Eden Hazard ha parlato di un possibile trasferimento al Real Madrid al quale viene spesso accostato: "Lasciatemelo dire così: se potrò mai giocare al Real Madrid, sarò molto felice. E se non giocherò mai per il Real Madrid è perché non è stato possibile. E sarò felice al Chelsea. Sarri? Mi sento bene con il suo stile di gioco. Negli ultimi venti metri lascia molto alla creatività individuale".