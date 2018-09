Chelsea, Hazard: "Sogno la Spagna ma contento di essere rimasto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Liverpool, Eden Hazard ha rivelato di essere stato vicino all'addio questa estate: "Vi dirò la verità, dopo la Coppa del Mondo volevo andarmene perché il mio sogno è giocare in Spagna. Quando ho parlato con il club e l'allenatore ho detto: "Ok, se non vuoi che me ne vada, rimango senza problemi''. Sono felice qui e penso che sia stata la decisione giusta. Ho ancora due anni di contratto, posso firmare un nuovo contratto o forse no, non lo so. È facile per me restare, ma come dico, se vado o resto, sarò felice", ha concluso.