Chelsea, Hazard: "Sto bene e sono bravo: è un piacere giocare ora"

© foto di Imago/Image Sport

Inizio da favola per Hazard che contro il Cardiff ha messo a segno una tripletta che ha permesso la rimonta del Chelsea. Dopo la vittoria per 4-1 l'attaccante belga ha detto: "La partita è stata molto dura, sappiamo soprattutto che dopo la pausa è difficile giocare una buona partita perché siamo tutti un po' stanchi, ma oggi abbiamo conquistato tre punti importanti. Potremmo giocare meglio, dovremmo giocare meglio ma abbiamo comunque segnato quattro gol. Sono fresco, ho preso tre settimane di pausa dopo la Coppa del Mondo e ho iniziato la pre-season un po' più tardi, ma sono bravo quando gioco a calcio. A volte sono stanco, ma cerco sempre di dare tutto in campo. È un piacere giocare in questo momento".