Chelsea, Hazard: "Vorrei che Diego Costa tornasse con noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard chiede il ritorno di Diego Costa a pieno regime al Chelsea. L'asso belga ha dichiarato in merito: "Io e Diego abbiamo giocato insieme per tre anni, abbiamo vinto tutto eccetto la Champions League" riporta Marca. E ancora: "È un piacere giocare con lui, è un top player e una grande persona. Vorrei tornasse, ma non decido io".