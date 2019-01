Chelsea, Hodgson vuole Cahill al Crystal Palace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima il Fulham, poi l'Arsenal e infine il Crystal Palace. Sono le Eagles l'ultimo club di Londra ad essersi fatto avanti per Gary Cahill, centrale difensivo in uscita dal Chelsea. A riportare la notizia è SkySport UK che rilancia l'interesse del Palace per il giocatore visto il rapporto che lo lega con Roy Hodgson, attuale tecnico del club ed ex ct dei Tre Leoni.