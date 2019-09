Chelsea, Hudson-Odoi dopo il rinnovo: "È il club migliore, voglio vincere"

© foto di

Dopo il rinnovo per i prossimi cinque anni con il Chelsea , l'attaccante inglese Callum Hudson-Odoi ha rilasciato qualche breve dichiarazione per commentare il nuovo accordo, al sito ufficiale del club inglese: "È una sensazione incredibile: è stata una lunga attesa ma ora è tutto vero, tutto nero su bianco, e sono molto felice di ciò. Sono un giocatore del Chelsea da quando ho otto anni, e questo è il club migliore in cui potrei essere. Vorrei sollevare più trofei e vincere più partite possibili, oltre a contribuire con quanti gol riuscirò a fare. Come squadra vogliamo lavorare duro per migliorare i nostri risultati".