© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Callum Hudson-Odoi, giovane talento del Chelsea inseguito da mezza Europa, resterà a Londra anche in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza nell'estate del 2020. Lo riporta il Times spiegando che la volontà dei Blues è quella di trattenere il giocatore anche a costo di rinunciare a decine di milioni di sterline che arriverebbero in caso di cessione. Sull'attaccante 18enne è forte l'interesse del Bayern Monaco, disposto a spendere 35 milioni di euro pur di portarlo in Germania.