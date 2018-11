Chelsea pentito per Rice. E col West Ham è stallo sul rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un contratto da 3mila sterline a settimana e il no all'aumento a 20mila. E' scoppiato il caso Declan Rice in casa West Ham: il teenager è diventato titolare nell'undici degli Hammers ma adesso potrebbe partire. Il contratto è infatti in scadenza nel giugno del 2020 e il Chelsea, scrive Metro, che lo ha lasciato partire dalla sua Academy a soli 14 anni, sembra essersi pentito della sua decisione.