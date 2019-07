Chelsea, il Bayern non molla Hudson-Odoi: nuova offerta da 45 mln

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Bayern Monaco non ha intenzione di mollare Hudson-Odoi. Nonostante le numerose offerte già rifiutate dal Chelsea, il club bavarese nei prossimi giorni presenterà l'ennesima proposta al club inglese da 45 milioni di sterline per cercare di convincere i Blues a cedere il promettente attaccante. Il Bayern avrebbe già in mano il sì del giocatore.