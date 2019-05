Chelsea, il blocco del mercato è una pessima notizia per Hazard

© foto di Insidefoto/Image Sport

La conferma del blocco del mercato del Chelsea è una pessima notizia per Eden Hazard che attende da tempo il via libera per poter firmare con il Real Madrid. Secondo AS, se anche il TAS dovesse confermare questa decisione presa dalla FIFA, i Blues sarebbero in qualche modo costretti a non cedere il belga per non indebolire troppo la squadra di Sarri.