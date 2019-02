Il caso Sarri-Kepa anche oggi occupa tutte le prime pagine sportive dei giornali inglesi. "Sarri sopravvive mentre Kepa mantiene il posto" scrive "Metro". "Il mio vecchio club è in un vero pasticcio" sono le parole di José Mourinho evidenziate dal Mirror Sport con un gioco di parole "Sarri-serious". Gioco di parole anche per Star Sport: "Kepa me in a job" interpretabile come "Tienimi nel posto di lavoro" con il futuro di Sarri nelle mani del portiere ribelle. The Independent evidenzia le parole di David Luiz: "Abbiamo dimostrato supporto nei confronti di Sarri".