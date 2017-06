Chelsea, il club ha deciso: Diego Costa in vendita, ma manca l'acquirente

© foto di Imago/Image Sport

Il prestigioso The Times fa il punto sul futuro di Diego Costa. Secondo il quotidiano britannico Conte e Abramovich la scorsa settimana si sono riuniti per decidere come muoversi col centravanti: l'idea è quella di cederlo, ma le squadre interessate non sono così tante come ci si aspettava. Così, non è da escludere una cessione in prestito per sei mesi per poi vendere il suo cartellino ai colchoneros a gennaio.