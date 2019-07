© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ben 250 milioni di euro spesi per trovare un nuovo numero 9, ma nessuno ha mai inciso come Didier Drogba. Il Chelsea, nonostante siano passati molti anni dall'addio dell'ivoriano, ancora deve trovare un calciatore in grado di saper incidere: Torres, Lukaku, Diego Costa, Morata, Batshuayi, Giroud ed Higuain, sette nomi di spessore che però non hanno lasciato il segno sul terreno dello Stamford Bridge.

Ecco tutti gli acquisti dei blues:

1. Fernando Torres (58 milioni di euro)

2. Romelu Lukaku (15 milioni di euro)

3. Diego Costa (38 milioni di euro)

4. Alvaro Morata (80 milioni di euro)

5. Michy Batshuayi (39 milioni di euro)

6. Olivier Giroud (20 milioni di euro)

7. Gonzalo Higuaín