Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Chelsea ha accettato di cedere Eden Hazard per ottemperare agli obblighi relativi al fair play finanziario. Considerando che il calciatore belga è in scadenza nel 2020, i Blues non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero cedendolo al miglior prezzo nel corso dell'estate, con il Real Madrid sempre più vicino al suo acquisto.