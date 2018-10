Chelsea, il Mirror sul futuro di Hazard: "Deve restare"

"Deve restare". Con un gioco di parole nel titolo, il Mirror parla di Eden Hazard e del suo futuro che rischia di essere lontano dal Chelsea. Evidenziate le parole di Ross Barkley, che supplica l'asso belga di rifiutare l'offerta del Real Madrid per amore dei blues. Arrivato nel 2012, Hazard in questa stagione è partito fortissimo segnando 7 reti in 8 partite di Premier League.