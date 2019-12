Nathan Aké potrebbe tornare al Chelsea per una cifra raddoppiata rispetto a quanto i blues hanno incassato nella cessione dell'olandese al Bournemouth. È tutto scritto in una clausola che prevede la famigerata recompra a 40 milioni di sterline. 24 anni, l'olandese in questa stagione con i cherries ha raccolto 16 presenze, segnando una rete. Potrebbe essere il primo acquisto dei londinesi che grazie all'appello accolto possono tornare a gennaio sul mercato.