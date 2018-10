Chelsea, il proclama di Maurizio Sarri: "Sono qui per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia europea per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, che domani affronta il MOL Vidi. "L'Europa League è una competizione importante, dobbiamo far bene contro un avversario come gli ungheresi che è stato sfortunato alla prima col BATE. Dovrò cambiare qualcosa, abbiamo speso tanto contro il Liverpool: non so quanti, ma vedrete cambi in formazione. Sono tutti a disposizione ma le scelte di formazione le farò nelle ultime due sedute. Il mio obiettivo? Sono qui al Chelsea per vincere. Voglio vincere qualcosa e spero di esserne in grado".