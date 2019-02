© foto di Federico Gaetano

Il Paris Saint-Germain non molla Willian. Come riporta il Sun, il club francese vorrebbe infatti inserirsi tra il talento brasiliano e il Chelsea, che ancora non è riuscito a convincere il giocatore a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020. Per Willian in questa stagione si contano finora sette gol e sette assist in 37 presenze.