Secondo quanto riportato dal Daily Star il Real Madrid ha offerto al Chelsea l'opzione per estendere il prestito per un'ulteriore stagione, a condizione che i blues accettino di acquistare poi il croato per 30 milioni di euro. Il Chelsea, ricordiamo, allo stato attuale delle cose non può acquistare giocatori per le prossime due finestre di mercato e attende l'esito dell'appello fatto dopo la sentenza della FIFA.