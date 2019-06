Ormai è questione di ore per l'annuncio di Frank Lampard nuovo manager del Chelsea. L'ex fantasista dei Blues, pronto ad affrontare l'avventura in panchina dopo l'esperienza alla guida del Derby County con il quale ha fallito di poco la promozione in Premier, ha - scrive il Daily Mail - subito una prima priorità: quella di estendere il contratto del gioiellino Callum Hudson-Odoi, sul quale si sta facendo insistente il pressing del Bayern Monaco. L'obiettivo è quello di prolungare, con aumento, l'attuale accordo dell'ala 18enne.