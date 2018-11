Chelsea, il talento Odoi non è convinto: c'è anche la Juve su di lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea prova a trattenere Callum Hudson-Odoi. Il talento classe 2000, campione del mondo Under 17 con l'Inghilterra, non sarebbe convinto, secondo il Sun, dall'offerta dei Blues. Sulle sue tracce soprattutto il Bayern Monaco. Sulle sue tracce anche un'italiana: c'è la Juventus, in compagnia di Arsenal e Barcellona.