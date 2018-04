Chelsea in finale di FA Cup, Conte: "Con lo United siamo sfavoriti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver conquistato il pass per la finale di FA Cup contro il Manchester United, l'allenatore del Chelsea Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa: "Penso che questa finale sia una partita tra due grandi squadre: Manchester United e Chelsea. Nella mia mente lo scorso anno eravamo favoriti per la finale persa con l'Arsenal, ma quest'anno non lo siamo. Anzi, al contrario siamo sfavoriti. Mourinho? Io e lui abbiamo chiarito, non ci sono problemi tra di noi. Ho un grande rispetto per la storia del Manchester United e quella di Mourinho, lo stesso che loro nutrono verso di me e verso il Chelsea".