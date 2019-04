Il Chelsea torna in zona Champions, vincendo la terza partita consecutiva in Premier League: il 2-0 nel derby londinese contro il West Ham permette alla squadra di Sarri di scavalcare Tottenham, Arsenal e Manchester United anche se i blues hanno una partita in più. I giornali inglesi esaltano Eden Hazard, autore della doppietta vincente. "Hazard illumina Stamford Bridge" scrive il Daily Mail, "Hazard abbagliante" scrive il Times, "Eroe Hazard rialza il Chelsea" per Star Sport.