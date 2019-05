Chelsea, incontro con David Luiz. Ma ancora non c'è accordo sul rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi, spiega l'Evening Standard, David Luiz si è incontrato con i dirigenti del Chelsea per parlare del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le parti vorrebbero proseguire insieme, ma mentre il brasiliano chiede almeno un biennale, il club continua ad offrire un prolungamento di 12 mesi (seguendo la politica del club in fatto dei rinnovi degli over30). Molto in tal senso dipenderà anche dal futuro di Maurizio Sarri sulla panchina Blues, col tecnico italiano che è in primo sponsor della permanenza di David Luiz.