Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato a ESPN delle recenti critiche da parte del pubblico di Stampford Bridge: "Con la tecnologia oggi puoi vedere tutto, l'importante per me è capire come reagire. I tifosi hanno il diritto di criticare, soprattutto quando le cose non vanno bene, ma il cerco di restare calmo. Continuo a fare il mio lavoro senza dubbi, sono convinto di poter dimostrare le mie qualità e di poter cambiare i loro giudizi".