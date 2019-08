Chelsea, Jorginho: "Grato a Sarri. Era venuto il momento di separarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sports, il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato dell'addio di Maurizio Sarri: "No, non direi che ero triste (al suo addio, ndr). È stato il mio allenatore e abbiamo lavorato insieme per anni ma era venuto il tempo di separarci e io non posso che essergli riconoscente per avermi dato l'opportunità di crescere e imparare tanto da lui".