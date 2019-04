Chelsea, Jorginho: "In Italia gioco più tattico, qui c'è più fisicità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo gli ottimi anni di Napoli, Jorginho sta facendo fatica al Chelsea. Il motivo? Sicuramente il nuovo campionato, diverso da quello italiano. E' di questo che il centrocampista italo-brasiliano ha parlato a Sky Sport: "In Italia c'è un gioco molto più tattico, qui molto più fisico. Il mio ruolo non è saltare tre uomini e fare gol, ma riuscire a far saltare la pressione dell'avversario e gestire le dinamiche del gioco. Dobbiamo cercare di creare il massimo possibile, così segneremo. Avremo bisogno dei gol dei nostri attaccanti nelle prossime tre finali che affronteremo. Proveremo a vincere per conquistare il quarto posto. Old Trafford? Sarà difficile giocarci, ma dovremo essere pronti".