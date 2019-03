Chelsea, Jorginho: "Nessun favore da Sarri, anch'io vengo sgridato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Jorginho qualche favoritismo di troppo da Maurizio Sarri? Be', questo è il pensiero di qualcuno a Londra, visto che l'allenatore toscano non fa mai a meno di lui. Rumor smentito più volte dal centrocampista del Chelsea. L'ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al tabloid The Guardian: "Non sono speciale, ho un rapporto completamente normale con Sarri. Non esco con lui per cena, non vado a casa sua. Sono solo un calciatore che può aiutarlo facendo le cose che chiede lui. Mi urla dietro quando sbaglio questo cose, come fa con tutti gli altri. Non sono di certo il suo golden boy".