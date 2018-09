Chelsea, Jorginho: "No al Manchester City? Ho scelto i Blues per Sarri"

Reggio Emilia salvò un anno fa la panchina di Vincenzo Montella. Stavolta dà respiro a Gennaro Gattuso che finalmente trova un Milan che non si accontenta del golletto di vantaggio salvo poi buttare via la partita. Stavolta arriva il consueto 1-0, ma si cerca e si trova la seconda...

Milan, Calabria: "Puntiamo alla vittoria, Sassuolo in forma"

Milan, Calabria: "Non è una catastrofe, basta poco per svoltare"

Empoli, Andreazzoli: "Non siamo sostenuti dalla sorte in questo periodo"

Juve, Marotta: "Doloroso andarmene via, qui solo belle emozioni"

Marotta: "Orgoglioso se la Juve arrivasse in finale di Champions"

Sanatorio Parma 1913: ma D'Aversa continua a far punti

Parma, D'Aversa: "Siamo stati bravi. Gervinho? Speriamo non sia grave"

Torino, Mazzarri: "Vittoria cercata in tutti i modi"

Genoa, Ballardini: "Piatek? Presto per le big. Deve fare ancora tanto"

Empoli, Mchedlidze: "Serve un pizzico di fortuna in più"

